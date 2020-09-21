Режим повышенной готовности введён в Иркутске после землетрясения, дежурные службы начали сбор информации о последствиях, сообщает со ссылкой на администрацию города агентство РИА Новости. По данным местных властей, стратегические объекты и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме. ТАСС со ссылкой на МЧС отмечает, что сведений о пострадавших пока не поступало. По предварительным данным спасателей, первое землетрясение магнитудой около шести произошло в начале десятого вечера по московскому времени, второе – меньшей силы — спустя 15 минут. По данным МЧС, толчки ощущались в 12 районах Иркутской области и в четырёх районах Бурятии. По данным ведомства, эпицентр находился в 15 километрах от иркутского посёлка Култук.

Жители Иркутской области и Бурятии сообщают в соцсетях, что почувствовали несколько подземных толчков, в частности, в Ангарске, Иркутске, Улан-Удэ. Они пишут, что напуганы происходящим.