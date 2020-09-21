Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку в отношении Эльмана Пашаева, которого на днях лишили статуса адвоката. Поводом стали сообщения в СМИ о том, что Пашаев может быть причастен к мошенничеству с недвижимостью в Москве. Согласно этим сведениям, уже около 20 лет столичная семья пытается вернуть квартиру, которой, как утверждается, якобы завладел Пашаев – прописался у женщины с психическим расстройством, заключил с ней брак, приватизировал квартиру и затем оставил без жилья. Эльман Пашаев утверждает, что не причастен к мошенничеству и что никакого хищения не было.

Самым громким за последнее время делом Пашаева была защита актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП. Именно за эту работу адвоката и лишили статуса. Что же касается Ефремова, он отказался от услуг своего защитника сразу после того, как был приговорён к восьми годам колонии.