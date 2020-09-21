В Иркутской области произошли землетрясения магнитудой до шести, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МЧС России. По данным ведомства, эпицентр находился в 15 километрах от посёлка Култук.

Подземные толчки напугали местных жителей. Они пишут об этом в социальных сетях. Жительница Иркутска Лариса на своём youtube-канале рассказала, что вместе с близкими готовится срочно покинуть свой дом.

Агентство ТАСС уточняет, что первое землетрясение с наибольшей магнитудой произошло в начале десятого вечера, второе – спустя 15 минут. По словам спасателей, толчки ощущались на территории 12 районов Иркутской области, сведений о жертвах и разрушениях не поступало.