Вице-губернатор Брянской области ушел в отставку после крупного смертельного ДТП с участием его сына

Александр Резунов утверждает, что тем самым хочет избежать пересудов о давлении на следствие.

Резунов, как следует из заявления, которое распространило региональное правительство, сожалеет о произошедшей аварии и уверяет, что не знает, в каком состоянии был его сын в момент ДТП. Теперь уже экс-губернатор говорит, что готов оказать помощь семье погибшего, и выразил ей соболезнования. Свое заявление об отставке Резунов закончил словами «Прошу простить».

Авария, которая стала поводом для ухода вице-губернатора с поста, произошла несколько дней назад в центре Брянска. Его сын 33-летний Максим Резунов, по предварительным данным, находился за рулем Volkswagen, который врезался во впереди стоящий автомобиль Toyota. Японскую машину, в свою очередь, отбросило на встречную полосу под автомобиль Mitsubishi. Водитель «Тойоты» получил внутричерепную гематому и ушиб головного мозга, позднее он умер в больнице. По утверждениям очевидцев, Максим Резунов был пьян.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, как передает интернет-издание «Подъем», назвал действия ушедшего в отставку Александра Резунова «морально правильными». При этом он отметил, что вице-губернатор честно исполнял свои обязанности.