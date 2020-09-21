Генеральный секретарь НАТО призвал дать серьёзный международный ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального

По словам Йенса Столтенберга, это было не просто нападением на человека, это было атакой на фундаментальные демократические права. Произошедшее с политиком Столтенберг назвал «серьезным нарушением норм международного права», передаёт агентство Интерфакс.

О нарушениях норм сегодня вновь говорили и соратники Алексея Навального. Они обвинили МВД в несоблюдении закона из-за затянувшейся доследственной проверки. Власти просто не хотят заводить уголовное дело, хотя факт отравления подтверждён несколькими иностранными лабораториями, сказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

О незаконности продления проверки написал и сам Алексей Навальный, на своём сайте он подчеркнул, что требует от российских силовиков вернуть ему изъятую одежду, на которой, по его мнению, могли сохраниться следы отравляющего вещества.

Тем временем в МВД отчитались об активной работе в рамках доследственной проверки. В ведомстве заявили, что уже опросили уже около двухсот человек и сейчас повторно опрашивают соратников Навального.