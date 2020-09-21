Михалков усомнился в масштабах протестов в Белоруссии и заявил, что на фото людей добавляли с помощью графики

Российский режиссёр Никита Михалков усомнился в масштабах протестов в Белоруссии и заявил, что на фото с митингов людей добавляли с помощью компьютерной графики. Своё мнение он высказал в очередном выпуске своей передачи «Бесогон TV», на это обратил внимание белорусский сайт Tut.by. Сами акции протеста, по мнению Михалкова, организовывали люди, которые осознанно занимаются деструктивной деятельности.
2020-09-21T21:33:44+03:00
2020-09-21T21:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:33, 21 сентября 2020
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