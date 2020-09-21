ЕС решил не отзывать послов из Белоруссии, несмотря на отказ признать действующее правительство страны легитимным

Евросоюз решил не отзывать послов из Белоруссии, несмотря на отказ признать действующее правительство страны легитимным. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РБК. Он уточнил, что уровень сотрудничества с Минском будет понижен.