В Центральном НИИ туберкулёза в Москве потушили пожар из-за которого пришлось эвакуировать около ста человек, передаёт ТАСС. Официально в МЧС агентству сказали, что площадь пожара была небольшой, никто не пострадал. Источник агентства ранее сообщал, что из здания были эвакуированы 35 детей и порядка 70 взрослых.