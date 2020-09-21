В Центральном НИИ туберкулёза в Москве потушили пожар из-за которого пришлось эвакуировать около ста человек, передаёт ТАСС. Официально в МЧС агентству сказали, что площадь пожара была небольшой, никто не пострадал. Источник агентства ранее сообщал, что из здания были эвакуированы 35 детей и порядка 70 взрослых.
2020-09-21T21:05:52+03:00
2020-09-21T21:05:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:05, 21 сентября 2020
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