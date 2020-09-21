Член комитета ГД по информационной политике потребовал проверить стоимость отечественного лекарства от коронавируса

Член комитета Госдумы по информационной политике Максим Кудрявцев потребовал от антимонопольной службы проверить стоимость нового отечественного лекарства от коронавируса. Об этом со ссылкой на самого депутата сообщает радиостанция «Говорит Москва». «Арепливир» официально появился в продаже сегодня. Производитель заявил цену около 12 тысяч рублей. Во время размещения предзаказов стоимость упаковки доходила до 18 тысяч.

Ранее председатель совета директоров компании-разработчика «Промомед» Пётр Белый говорил, что высокая цена «Арепливира» объясняется его новизной и большими затратами на производство.

Между тем корреспондент ТАСС в Японии Игорь Беляев рассказал «Эху Москвы», что «Арепливир» создали на основе японского лекарства от гриппа, который в самой Японии не применяют из-за большого количества побочных эффектов и из-за недостаточной эффективности.