Вице-губернатор Брянской области уволился после смертельного ДТП с участием сына

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Согласно этим данным, Александр Резунов сам принял решение об отставке, чтобы не распространялось мнение о давлении на следствие. В заявлении Резунова, которое цитирует пресс-служба также говорится, что он сожалеет о случившемся и не знает, в каком состоянии был его сын в момент ДТП.

Авария произошла в Брянске на прошлой неделе Один из пострадавших скончался в больнице. По предварительным данным, 33-летний Максим Резунов, сын вице-губернатора, врезался во впереди стоящий автомобиль, который отбросило на встречную полосу. Очевидцы говорят, что Резунов был пьян.