Издание «Наша Нива» оштрафуют за то, что журналистку на протестной акции ранил один из силовиков. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пострадавшая журналистка издания Наталья Лубневская.

«Редакция занялась оформлением моего больничного и, когда предоставляли информацию в департамент по охране труда, там сказали, что, поскольку организация не предотвратила несчастный случай, не провела свое расследование и на протяжении трех дней не заявила «Белгосстрах» о случившемся, организации за это будет какой-то штраф. Про размер штрафа еще не сказано, официального документа о том, что мы неправильно действовали, не уложились в сроки с подачей документов пока нет», сказала она.

Журналистка добавила, что уголовного расследования по факту ее ранения не возбуждалось.

Наталью Лубневскую ранили в ногу резиновой пулей 10 августа, когда она освещала протесты в Минске. В трудовой инспекцией назвали это несчастным случаем на производстве, который редакция не предотвратила, пообещав оштрафовать издание.