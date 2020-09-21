Глава Следственного комитета поручил проверить данные о возможном мошенничестве со стороны адвоката Эльмана Пашаева

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможном мошенничестве со стороны адвоката Эльмана Пашаева. На сайте ведомства говорится, что Пашаев может быть причастен к мошеннической схеме с недвижимостью одной из московских семей, в результате которой последняя лишилась квадратных метров.

Сам Пашаев сказал агентству ТАСС, что к этому не причастен.

На днях защитника лишили адвокатского статуса из-за его деятельности в рамках резонансного дела о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Пашаев представлял интересы артиста. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, после чего актёр от услуг своего адвоката отказался.