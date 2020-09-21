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Эксклюзив Эха 20:14, 21 сентября 2020

Сторонники Навального не планируют заново подавать документы на регистрацию партии «Россия будущего»

Сторонники Алексея Навального не планируют заново подавать документы на регистрацию партии «Россия будущего». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Ликвидация партии «Россия будущего» никак не влияет на наши планы. Самая ближайшая перспектива зарегистрировать партию сторонников Алексея Навального – это кейс, который рассматривается в Европейском суде по правам человека, там уже прошел этап коммуникации. Это самый перспективный путь. Другие пути после девятого отказа в регистрации партии мы не рассматриваем. Еще раз проходить все этапы регистрации, тратить огромное количество денег мы пока точно не намерены», — сказал он.

Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал политическую партию «Россия будущего», из-за которой соратникам Алексея Навального отказали в регистрации.

А.Навальный с 2012 года добивается регистрации своей партии, носившей в разные время названия «Народный альянс», «Партия прогресса» и «Россия будущего». В прошлом году Минюст отказался зарегистрировать организацию «Россия будущего», сославшись на то, что недавно появилась новая партия с таким же названием.



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