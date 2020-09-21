Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях в отношении министерства обороны Ирана. Об этом сообщил госсекретарь Майк Помпео. Он также уточнил, что, согласно этому документу, будет восстановлено оружейное эмбарго против Тегерана, передаёт агентство РИА Новости.