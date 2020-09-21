Белорусскому изданию «Наша Нива» грозит штраф за то, что его журналистку во время акций протеста ранили силовики

При этом уголовное дело о ранении до сих пор не завели, рассказала «Эху Москвы» сама пострадавшая Наталья Лубневская. Лубневскую ранили 10 августа. Ей в ногу попала резиновая пуля. В «Нашей ниве» считают, что силовик прицельно стрелял по журналистке — она была в жилетке с надписью «Пресса».
2020-09-21T20:03:20+03:00
2020-09-21T20:30:54+03:00
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Эксклюзив Эха 20:03, 21 сентября 2020
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