Белорусскому изданию «Наша Нива» грозит штраф за то, что его журналистку во время акций протеста ранили силовики

При этом уголовное дело о ранении до сих пор не завели, рассказала «Эху Москвы» сама пострадавшая Наталья Лубневская. Лубневскую ранили 10 августа. Ей в ногу попала резиновая пуля. В «Нашей ниве» считают, что силовик прицельно стрелял по журналистке — она была в жилетке с надписью «Пресса».