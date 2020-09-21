Бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна отстранили от судебного процесса по его делу

Об этом просила сторона обвинения, — рассказала «Эху Москвы» жена бывшего чиновника. Юлия Шестун напомнила, что её муж уже больше месяца держит голодовку – он объявил её из-за графика заседаний, который считает пыточным. Сегодня Шестун не смог выйти из камеры в конвойном помещении. В итоге судья распорядилась принести его на стуле.

Адвокат Шестуна Людмила Сметанина сказала, что после отстранения суд обещал вернуть обвиняемого в зал заседаний как только будут устранены причины удаления, какие именно причины она не уточнила.

Шестуна обвиняют в мошенничестве, получении взятки, незаконной предпринимательской деятельности. Сам бывший чиновник называет дело политически мотивированным.