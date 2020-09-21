В МВД утверждают, что опросили около двухсот человек в рамках доследственной проверки после госпитализации Навального

В МВД утверждают, что опросили около двухсот человек в рамках доследственной проверки после госпитализации политика Алексея Навального. В ведомстве также сообщают, что сроки проверки продлены. Тем временем сам Навальный и его соратники отмечают, что доследственная проверка не может продолжаться больше 30 суток. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш говорит, что власти не хотят заводить уголовное дело, несмотря на то, что факт отравления Навального подтвердили несколько иностранных лабораторий.
2020-09-21T20:02:07+03:00
2020-09-21T20:04:23+03:00
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20:02, 21 сентября 2020
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