Z Архив новостей новости
5 19 6 1922
20:02, 21 сентября 2020

В МВД утверждают, что опросили около двухсот человек в рамках доследственной проверки после госпитализации Навального

В МВД утверждают, что опросили около двухсот человек в рамках доследственной проверки после госпитализации политика Алексея Навального. В ведомстве также сообщают, что сроки проверки продлены. Тем временем сам Навальный и его соратники отмечают, что доследственная проверка не может продолжаться больше 30 суток. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш говорит, что власти не хотят заводить уголовное дело, несмотря на то, что факт отравления Навального подтвердили несколько иностранных лабораторий.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Еврейский секрет надежды Главное вы знаете: этот дурной год сегодня кончится. Необязательно быть евреем, чтобы этим воспользоваться…

5 178 6 12138 18.09
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений Удивлён агрессивной репликой Леонида Волкова в мой адрес и предполагаю, что такая атака показывает, что гражданская реакция на беспорядочные рекомендации «умного голосования» попала в цель…

5 357 6 39651 19.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Сколько уже хоронили Европу, а благополучно она всех переваривает и перемалывает. И все эти разговоры о закате Европы, как показал печальный пример Шпенглера, заканчиваются фашизмом. Не становитесь на этот путь…

5 157 6 18232 18.09
#слушать 01:49:00 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Здесь мы с фон дер Ляйен, видимо, друг друга не поймём А что, если наоборот? Что, если нападали и вмешивались они, последовательно загоняя все эти годы Россию и подобные ей страны в лузу?..

5 101 6 13231 16.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Это гибридная война против России Фальсификация версии отравления Навального Новичком разваливается на глазах. Ее сторонники рисуют фантастическую картину, где все противоречит здравому смыслу…

5 347 6 45959 18.09
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Вы «За» или «Против» фальсификации истории? Исправление ошибок – задача корректора в научных издательствах, а не следователя, если речь не идет о тоталитарном режиме…

5 40 6 6366 12:10
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Не с Путина начинается жизнь страны, а с Соломина как гражданина…

5 58 6 9459 20.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за неё бороться Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также…

5 181 6 31311 20.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Вы думаете, Макрон просил Путина не травить Навального? Далее предполагается, что Навальный в статусе главы фракции Госдумы пойдет на президентские выборы. Тогда будут требовать и чтобы он выиграл. Все это очень серьезно…

5 102 6 17731 16.09
Блоги

Постпредство России при ЕС: Вопросы по ситуации с Алексеем Навальным Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу…

5 300 6 51553 16.09
Блоги

Сергей Марков политолог

И почему мы должны им верить? Почему мы должны верить по делу Навального тем, кто лжет по делу Скрипалей?..

5 149 6 26072 17.09
Новости

«Досье»: Часть контрабандного кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам Это стало известно из показаний бывшего командира одной из частей внутренних войск МВД Михаила Казанцева, с которым общался главный фигурант дела Андрей Ковальчук…

5 62 6 11329
Блоги

Кусок эфира

Матвей Ганапольский: Выборы — это такая тренировка Даже из двух упырей надо попробовать выбрать меньшего упыря. Из двух кровососов выбрать кровососа, который будет кровососать меньше…

5 34 6 6435 11:43
Блоги

Алексей Навальный политик

Прошел ровно месяц. Расследования нет. Требую вернуть одежду С учетом того, что на моем теле «Новичок» был обнаружен, и контактный способ заражения весьма вероятен, моя одежда — очень важный вещдок. Отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли…

5 273 6 51816 14:06
Блоги

Илья Яшин политик

+ Жить в Москве опасно Жить в Москве опасно В нашем городе постоянно что-то взрывается и ломается. Вылетают металлические люки. Отваливаются балконы. Дороги превращаются в реки. Автомобильных тоннели заливают потоки грязи…

5 32 6 6163 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Навальный политик

Как идёт моё восстановление Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают?..

5 529 6 105606 19.09

Популярное за неделю

Новости

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина по СМИ Анастасия Кашеварова сегодня объявила об увольнении Она написала в своем телеграм-канале, что перестанет выполнять функцию пресс-секретаря со следующей недели…

5 34 6 31263
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Лукашенко вынужден был демонстрировать такие сложные фигуры, как тройной обвив и похлопывание ляжками на стуле, без музыки. Вся эта стрип-композиция называлась «Отдается агроном, весь испачканный говном»...

5 66 6 128810 16.09
#слушать 49:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 41 6 4338 15.09
Блоги

Алексей Навальный политик

Привет, это Навальный... Я все ещё почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам…

5 552 6 198152 15.09
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Повышали пенсионный возраст зря Повышали пенсионный возраст зря Безусловно, малый и средний бизнес только спасибо скажет за снижение страховых взносов, однако может статься, что расплачиваться за эту меру в скором времени придется будущим пенсионерам…

5 82 6 184275 17.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8757030
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4642029

Сегодня в эфире