В МВД утверждают, что опросили около двухсот человек в рамках доследственной проверки после госпитализации Навального

В МВД утверждают, что опросили около двухсот человек в рамках доследственной проверки после госпитализации политика Алексея Навального. В ведомстве также сообщают, что сроки проверки продлены. Тем временем сам Навальный и его соратники отмечают, что доследственная проверка не может продолжаться больше 30 суток. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш говорит, что власти не хотят заводить уголовное дело, несмотря на то, что факт отравления Навального подтвердили несколько иностранных лабораторий.