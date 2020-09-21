Фармаколог: Прием отечественного препарата от коронавируса «Арепливир» возможен только под медицинским контролем

Прием нового отечественного препарата от коронавируса «Арепливир» возможен только под медицинским контролем. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» клинический фармаколог Игорь Сычев.

«В инструкции к препарату прописано, что его необходимо принимать в стационарных условиях, под медицинским контролем. Этот препарат должен назначить врач. Никакого самолечения», — сказал он.

Фармаколог подчеркнул, что «Арепливир» имеет ряд противопоказаний и неблагоприятных побочных эффектов.

Российские аптеки стали продавать отечественный препарат от коронавируса «Арепливир» По словам разработчиков, его разрешено применять в амбулаторных условиях. Ранее глава компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев говорил, что препарат будет стоить в рознице от 12 тысяч 320 рублей за упаковку.