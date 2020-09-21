Фармаколог: Отечественный препарат от коронавируса «Арепливир» противопоказан для планирующих беременность

Отечественный препарат от коронавируса «Арепливир» противопоказан для мужчин и женщин, планирующих беременность. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» клинический фармаколог Игорь Сычев.

«Самое неприятное у него это тератогенное действие, он оказывает токсическое действие на плод. Препарат сто процентов противопоказан для беременных и может быть назначен только при отрицательном тесте на беременность. И после окончания приема препарата опять сдается тест на беременность и дальше у женщин в течение месяца не должна наступить беременность. Такое же неблагоприятное действие он оказывает на мужчин. Те мужчины, которые планируют стать отцами, — после приема этого препарата должно пройти три месяца для того, чтобы препарат полностью покинул организм и перестал оказывать свое токсическое действие», — сказал он.

Фармаколог добавил, что «Арепливир» имеет ряд неблагоприятных побочных действий.

«Например, нейтропения, то есть уменьшение количества лейкоцитов, они защищают нас от инфекций. Соответственно, при приеме этого препарата желательно контролировать количество лейкоцитов в крови пациента. Препарат вызывает повышение мочевой кислоты. Это нехорошо для тех, кто страдает таким заболеванием как подагра, за этими пациентами нужно медицинское наблюдение. Препарат противопоказан при тяжелом поражении печени, при средней печеночной недостаточности нужно применять с осторожностью, то есть под контролем врача», — заключил он.

И.Сычев также подчеркнул, что до 18 лет прием данного лекарства противопоказан.

Российские аптеки стали продавать отечественный препарат от коронавируса «Арепливир». По словам разработчиков, его разрешено применять в амбулаторных условиях. Ранее глава компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев говорил, что препарат будет стоить в рознице от 12 тысяч 320 рублей за упаковку.