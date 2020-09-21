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19:33, 21 сентября 2020

В 20 московских автомобильных тоннелях появилась прерывистая дорожная разметка, заменившая сплошные линии

Таким образом, водители получили возможность перестраиваться там, где раньше это было запрещено, сообщает РБК со ссылкой на столичный департамент транспорта. Столичные власти отмечают, что разметка была изменена в тоннелях с минимальным показателем аварийности.



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