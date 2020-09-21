Президент Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу

Соответствующий указ вступил в силу сегодня. Два года назад глава государства подписал документ о Главном военно-политическом управлении Министерства обороны. В задачи управления, согласно сведениям на сайте ведомства, входят поддержание морально-политического состояния военных и формирование идейно убеждённой личности военнослужащего, отмечает сайт «Медуза».
2020-09-21T19:33:24+03:00
2020-09-21T19:33:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 21 сентября 2020
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