Президент Владимир Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу

Соответствующий указ вступил в силу сегодня. Два года назад глава государства подписал документ о Главном военно-политическом управлении Министерства обороны. В задачи управления, согласно сведениям на сайте ведомства, входят поддержание морально-политического состояния военных и формирование идейно убеждённой личности военнослужащего, отмечает сайт «Медуза».