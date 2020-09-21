Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального будет продолжена, хотя максимальный срок проведения истёк

Доследственная проверка в связи с госпитализацией Алексея Навального будет продолжена, хотя максимальный срок её проведения истёк. Это следует из сообщения управления на транспорте МВД по Сибирскому округу. В ведомстве говорят, что полиция в рамках проверки опросила уже около двухсот человек.

Российские власти не хотят заводить уголовное дело, несмотря на то, что факт отравления политика подтверждён несколькими иностранными лабораториями, — подчеркнула в интервью «Эху Москвы» пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Тем временем сам Алексей Навальный сегодня потребовал от российских силовиков вернуть ему изъятую одежду, на которой, по его мнению, могли быть следы отравляющего вещества.