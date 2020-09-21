«Досье»: Правоохранители не провели полноценного расследования происхождения кокаина в посольстве РФ в Аргентине

Российские правоохранительные органы не провели полноценного расследования происхождения 400 килограмм кокаина, обнаруженных в российском посольстве в Буэнос-Айресе в 2018 году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь основателя центра «Досье» Михаила Ходорковского Максим Дбар.

«Правоохранительные органы сделали все, чтобы не допустить полноценного расследования. Сотрудники министерства иностранных дел и спецслужб, либо проявили преступную халатность, но не понесли за это наказания, либо каким-то образом сами являлись участниками этой схемы. Главный вопрос, на который не смогло и не пыталось ответить следствие – откуда пришли наркотики в аргентинское посольство, кто является организатором и бенефициаром этой схемы и куда эти наркотики должны были быть поставлены. Это очень крупная и очень дорогая партия наркотиков, организовать которую под силу только крупной организованной группе», — сказал он.

М.Дбар подчеркнул, что к уголовной ответственности за поставку наркотиков привлечены лишь низовые участники преступной схемы.

«Когда была контролируемая поставка муки из Аргентины в Россию со встроенными маячками в чемоданах с этой самой мукой, логично было бы предположить, что эти чемоданы должны дойти до назначения и через эти трекеры мы можем понять всю цепочку поставок, организаторов. Но вместо этого сразу по прибытии в Москву были арестованы несколько человек, которые судя по всему являлись просто курьерами», — заключил он.

В феврале 2018 года шесть человек задержаны в России и Аргентине после обнаружения в российском посольстве в Буэнос-Айресе 400 килограммов кокаина. Найденные в посольстве наркотики содержались в 12 чемоданах, партия имела в качестве места назначения Россию. Для того, чтобы отследить, куда предполагалось отправить партию, полиция заменила кокаин мукой, снабдив его сенсорами джи-пи-эс и отправила в Россию дипломатической почтой. Это позволило совместными с российской полицией усилиями еще четверых человек.