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19:05, 21 сентября 2020

Министр здравоохранения Чехии Адам Войцех подал в отставку

О своем решении глава Минздрава объявил сегодня на пресс-конференции. Адам Войтех уже подал прошение об отставке и сказал, что его пост может занять эпидемиолог Роман Примула. Депутатом парламента Войтех намерен остаться. По его словам, решение об отставке «продиктовано стремлением создать пространство для нового решения эпидемии коронавируса, которая в последние дни все более усугубляется». Цитата, «Я пришел в министерство здравоохранения, чтобы провести некоторые изменения. Эпидемия коронавируса не позволила мне этого. Я старался сделать все, чтобы здравоохранение двигалось вперед. Функции министра я выполнял всем сердцем и всеми силами», — сказал Войтех. В последние недели он подвергался серьезной критике со стороны оппозиции и общественности из-за постоянно меняющихся карантинных мер. Отставки министра требовали и многие политики, однако премьер-министр не был с этим согласен. В ходе борьбы с первой волной эпидемии коронавируса министр, по мнению премьера, показал себя превосходно. Но со второй волной также превосходно справится не получилось, в последнем интервью премьер-министр сделал Войтеху выговор главным образом за то, что, хотя в Чешской Республике есть Центральная эпидемиологическая комиссия, в которую входят эксперты и представители всех министерств, последний раз она созывалась в мае. Несмотря на то, что Войтех по мнению многих политиков является «посредником» премьера, Бабиш выразил понимание действий главы минздрава, которому, по его мнению, «опротивели политика и средства массовой информации».

Адам Войтех проработал на должности министра здравоохранения менее трех лет.



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