Новосибирский депутат Госдумы обратился в ФАС из-за цены препарата от коронавируса «Арепливир»

Новосибирский депутат Госдумы обратился в Федеральную антимонопольную службу из-за цены препарата от коронавируса «Арепливир». Его стоимость превышает федеральный уровень минимального размера оплаты труда.

Максим Кудрявцев, который в Думе представляет правящую фракцию «Единая Россия», попросил ФАС и Минздрав Новосибирской области, выяснить, насколько обоснована цена «Арепливира». Кроме того, как следует из его Фейсбука, парламентарий намерен узнать, включено ли лекарство в перечень льготных препаратов. В интервью радио «Говорит Москва» Кудрявцев пояснил: сделать запросы его побудили жалобы граждан.

«Арепливир» с сегодняшнего дня официально продается в аптеках по рецепту. Цена нового препарата от коронавируса составляет 12 тысяч 320 рублей – это на 190 рублей выше уровня МРОТ. В компании-производителе признают, что стоимость высокая, но объясняют это новизной лекарства и затратами на его создание. При этом одновременно глава совета директоров компании «Промомед» Петр Белый называет «Арепливир» «самым дешевым препаратом в мире, спасающим жизни».

К продаже в аптеках также допущен другой препарат от COVID-19 «Коронавир. Его цена лишь незначительно меньше, чем у «Арепливира» — около 11,5 тысяч рублей.