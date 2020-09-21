ВС России ликвидировал партию «Россия будущего», из-за которой соратникам Навального отказали в регистрации партии

Верховный суд России по требованию Минюста ликвидировал политическую партию «Россия будущего», из-за которой соратникам Алексея Навального отказали в регистрации партии. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на представителя суда.

Оппозиционер с 2012 года добивается регистрации своей партии, носившей в разные время названия «Народный альянс», «Партия прогресса» и «Россия будущего».

Когда в последний раз соратники Навального пытались зарегистрировать организацию «Россия будущего», им ответили, что недавно появилась новая партия с таким же названием.

Сторонники Навального не будут заново подавать документы, они намерены добиться регистрации через ЕСПЧ. Об этом «Эху Москвы» сказала директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.