В Томской области студенты пожаловались в прокуратуру на недостаточное качество дистанционного обучение

Об этом сообщает сайт Знак.ком. Дистанционный режим был частично введён из-за пандемии коронавируса ещё весной. В обращении представители студенческого профсоюза просят надзорное ведомство дать разъяснения, в том числе, по поводу возможного перерасчёта стоимости обучения.