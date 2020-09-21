В Томской области студенты пожаловались в прокуратуру на недостаточное качество дистанционного обучение

Об этом сообщает сайт Знак.ком. Дистанционный режим был частично введён из-за пандемии коронавируса ещё весной. В обращении представители студенческого профсоюза просят надзорное ведомство дать разъяснения, в том числе, по поводу возможного перерасчёта стоимости обучения.
2020-09-21T18:32:44+03:00
2020-09-21T18:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 21 сентября 2020
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