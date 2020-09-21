Телевизионную премию «Эмми» как лучшие сериалы получили ленты «Хранители», «Шиттс Крик» и «Наследники»

Они стали лауреатами в категории соответственно мини-, комедийный и драматический сериалы. 72-я церемония награждения проводится в воскресенье в виртуальном режиме и транслируется из Лос-Анджелеса телекомпанией Эй-би-си.

Американский телеведущий Джимми Киммел во время церемонии сказал, что не понимает, зачем проводить подобные мероприятия в период эпидемиии опасного заболевания. Выступление ведущего проходило перед полупустым залом, а по телевидению в это время транслировали реакцию зала с прошлого года.