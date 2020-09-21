Волгоградский Ротор пропустит третий матч подряд из-за вспышки коронавируса в клубе

Игры отменяют и переносят не только в чемпионате России по футболу.

Ротор не полетит в Ставрополь на матч Кубка России против местного Динамо. В клубе более 10 человек сдали положительные тесты на коронавирус. Семеро заразились перед матчем с Кораснодаром, а чуть позже подтвердились диагнозы еще троих футболистов и тренера вратарей. Ротор получил два технических поражения и скорее всего его ожидает и третье, во всяком случае в Ставрополе это считают свершившимся фактом, хотя решение еще предстоит услышать. Кроме того, сегодня были перенесены и две встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В нижегородском Торпедо выявили несколько случаев КОВИД-19, а оформить документы на поездку в европейскую Ригу для запасных менеджеры не успели. Предполагается, что с Динамо Торпедо сыграет завтра. Не состоится и матч между ярославским Локомотивом и китайским Куньлунем. Пять игр уже успел пропустить финский Йокерит, но сегодня власти страны сняли карантин, что позволило начать обсуждение изменившегося календаря.

Тем не менее встреча Йокерита и ЦСКА сегодня не состоится и будут сыгран всего один матч в Минске – между Динамо и новосибирской Сибирью.