В российских аптеках официально начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»

Он стал одним из первых лекарств, разрешенных Минздравом для применения на дому. При этом цена практически сопоставима с минимальным размером оплаты труда.

«Арепливир» заказали уже почти все крупные аптечные сети – об этом гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев рассказал агентству ТАСС. Правда, по его словам, планируется, что на первом этапе препарат поступит только 10 тысяч российских аптек, при том, что всего их в стране свыше 60 тысяч. Тем не менее, предполагается, что уже скоро он будет в половине всех аптек.

«Арепливир» разработчики называют эффективным и показавшим себя в клинических испытаниях лекарством: как утверждается, он блокирует размножение вируса в клетках благодаря действующему веществу фавипиравиру. При этом за одну упаковку, в которой содержатся 40 таблеток по 200 мг, установлена цена в 12320 рублей – это на 190 рублей выше федерального уровня МРОТ. Глава совета директоров «Промомеда» Петр Белый признал, что стоимость «Арепливира» высока, но уверяет, что все это из-за новизны препарата и больших затрат на его производство.

Одновременно Белый назвал «Арепливир» «самым дешевым препаратом в мире, спасающим жизни». Он утверждает, что ни один из заразившихся COVID-19 после применения лекарства не был помещен на аппарат искусственной вентиляции легких, передает агентство РИА Новости.

Ранее Минздрав также допустил к продаже другой препарат от коронавируса «Коронавир». Его цена лишь незначительно меньше, чем у аналога – около 11,5 тысяч рублей. Действующее вещество аналогичное – фавипиравир, который власти намерены включить в перечень жизненно необходимых лекарственных средств.

Между тем «Новая газета» со ссылкой на ученых утверждала, что фавипиравир, на котором основаны препараты от коронавируса, может быть опасен для беременных. Разработчики это отрицают.

Вопрос снижения цены на препарат «Алепривин» стоит решить в ближайшее время. Такое мнение «Эху Москвы» высказала член комитета по социальной политике Совета Федераций Маргарита Павлова. Павлова не исключила, что также будет обсуждаться вопрос социальной поддержки граждан в случае необходимости покупки препарата.

Новый российских препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «Арепливир» создан на основе японского лекарства от гриппа «Фавипиравира». Однако в самой Японии этот препарат не используют, в частности, из-за большого количества побочных действий, а также его неэффективности, рассказал «Эху Москвы» старший корреспондент агентства ТАСС в Японии Игорь Беляев. Беляев добавил, что тестировать препарат планировалось на бОльшем количестве добровольцев, однако сложная эпидемиологическая ситуация не позволила это сделать.

Роспотребнадзор считает стабильной ситуацию с коронавирусом в России. По словам главы ведомства Анны Поповой, рост числа выявляемых случаев связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона. По оценке Поповой, новых ограничений в России в ближайшее время вводить не требуется.

В России несколько дней подряд растет число новых зараженных COVID-19 . По официальным данным за сутки — 6196 новых случаев в 84 регионах. 71 пациент скончался.

В Москве заразились 915 человек. По данным Роспотребнадзора, свыше 240 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением.

Россия занимает четвертое место в мире по количеству заболевших – сообщает университет Джонса Хопкинса.