Потерпевшие по делу бывшего губернатора Сергея Фургала требуют взыскать с него крупную сумму

Политика обвиняют в организации трёх убийств.

Родственники бизнесменов Олега Булатова и Александра Смольного официально признаны потерпевшими и теперь пытаются добиться от Сергея Фургала компенсации морального вреда за гибель близких в размере полутора миллиардов рублей. Ранее в качестве обеспечительной меру суд уже арестовал более трёх миллионов, найденных при обыске дома у политика, и два его автомобиля – «Тойоту Лэнд Крузер» и «Лексус».

Сергей Фургал находится в СИЗО Лефортово уже больше двух месяцев. Его обвиняют в организации убийств трёх человек в 2004-ом и 2005-ом годах. Следствие утверждает, что главного фигуранта дела подозревали в причастности к этим покушениям еще тогда, но он смог каким-то образом повлиять на высокопоставленных милиционеров, чтобы они прекратили расследование. Рассматривать этот вопрос заново начали сравнительно недавно, после того, как Фургал победил на выборах губернатора Хабаровского края в 2018-ом.

Сам Сергей Фургал вины не признаёт. Он считает, что уголовное дело завели в качестве мести за отказ сложить полномочия главы региона.