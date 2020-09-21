Соратники Навального пришли к выводу, что власти РФ решили не возбуждать уголовное дело в связи с отравлением

Соратники Алексея Навального пришли к выводу, что российские власти окончательно решили не возбуждать уголовное дело в связи с отравлением политика. Пресс-секретарь Кира Ярмыш подчеркнула, что факт отравления Навального веществом из группы «Новичок» подтвердили несколько иностранных лабораторий.

Двух сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе Киру Ярмыш вызвали в полицию Томска для опроса, — сообщил директор ФБК Иван Жданов. По его словам, сотрудники Фонда не пойдут на эти опросы, для этого нет никаких законных оснований.

В полиции заявили, что уже опрошены около 200 человек, повторно опрашиваются сотрудники ФБК и проверка продолжается.

В Министерстве здравоохранения Омской области Интерфаксу заявили, что одежду Алексея Навального изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки.



В России расследование дела Навального не сдвинется с мертвой точки до тех пор, пока этого не захочет Владимир Путин. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Михаил Фишман. Михаил Фишман считает, что многолетняя практика нерасследованных политических отравлений только подтверждает прямую причастность к ним российских властей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает. что произошедшее с Алексеем Навальным требует серьезного международного ответа. По словам Столтенберга, это была не просто атака на одного человека, это атака на фундаментальные демократические права и серьезное нарушение норм международного права.