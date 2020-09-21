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18:10, 21 сентября 2020

Сегодня Мосгорсуд рассматривает вопрос о продлении ареста четырем фигурантам так называемого «кокаинового дела»

Среди них и Андрей Ковальчук – предполагаемый организатор контрабанды.

Между тем, Центр «Досье» сегодня опубликовал новое расследование о кокаине в российском посольстве в Аргентине. Оно основано на материалах уголовного дела. Согласно докладу, спецслужбы России. Аргентины и Германии намеренно не расследуют это дело, — рассказал «Эху Москвы» Максим Дбар, пресс-секретарь основателя проекта Михаила Ходорковского. По словам Дбара, контрабандный кокаин мог предназначаться для депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации.

Кстати, корреспонденту «Эха Москвы» не удалось получить комментариев депутатов и сенаторов. Ну а спецоперация в рамках так называемого «кокаинового дела» началась в декабре 2016 года со звонка из российского посольства.

360 пакетов с кокаином стоимостью 50 миллионов евро были упакованы в 12 чемоданов. Их нашли в школьно-жилом комплексе, который является частью дипломатического представительства России в Аргентине. Как выяснилось, кокаин туда привез бывший завхоз посольства Али Абянов, которого в дипмиссии хорошо знали. Он имел неограниченный доступ к этому складу. почти 400 килограмм наркотиков хранились в помещении под лестницей под грудой хлама. После того, как на них обратили внимание сотрудники посольства, приехали российские эксперты. Чемоданы оснастили GPS-датчиками, а содержимое заменили на муку. Как сообщалось, изначально наркотики планировалось отправить в Россию под видом дипломатической почты, но в 2018 году, когда это дело оказалось в публичном поле, посол России в Аргентине Виктор Коронелли отрицал, что это в принципе возможно. Доставка груза в Москву состоялась, но под контролем силовиков. Спецоперация прошла в декабре 2017 года. Получателей задержали на месте, среди них был Али Абянова. Предполагаемого организатора наркотрафика предпринимателя из Германии Андрея Ковальчука, задержали в 2018-м. Отмечу, что его сотрудники российсокго посольства в Аргентине считали высокопоставленным силовиком, «куратором» дипломатов по линии спецслужб. Согласно материалам дела, он и до этого передавал посылки в Россию через представителей дипмиссии. Всего в этом деле шестеро обвиняемых, все под арестом, никто из них вину не признает.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Булрич назвала спецоперацию одной из самых сложных и экстравагантных в истории аргентинских спецслужб.

Экономист Максим Миронов, живущий в Аргентине, не согласен с обвинениями в бездействии в адрес аргентинских властей.



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