В российских аптеках начались продажи отечественного препарата от коронавируса «Арепливир»

Его стоимость в рознице по предзаказу превышала 18 тысяч рублей за упаковку. Производитель говорил, что будет назначена цена около 12 тысяч. Высокая стоимость объясняется новизной и большими затратами на производства, — сказал председатель совета директоров компании-разработчика «Промомед» Пётр Белый. Согласно инструкции, на один курс взрослому человеку необходимы три упаковки.