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17:33, 21 сентября 2020

В российских аптеках начались продажи отечественного препарата от коронавируса «Арепливир»

Его стоимость в рознице по предзаказу превышала 18 тысяч рублей за упаковку. Производитель говорил, что будет назначена цена около 12 тысяч. Высокая стоимость объясняется новизной и большими затратами на производства, — сказал председатель совета директоров компании-разработчика «Промомед» Пётр Белый. Согласно инструкции, на один курс взрослому человеку необходимы три упаковки.



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