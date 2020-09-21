«Досье»: Часть кокаина из так называемого «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам

Часть кокаина из так называемого «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам, — следует из доклада центра «Досье». Сайт «Открытые медиа» пишет, что соответствующие показания дал бывший командир одной из частей внутренних войск МВД Михаил Казанцев, с которым общался главный фигурант дела Андрей Ковальчук.

В феврале 2018 года Аргентина и Россия провели совместную спецоперацию против наркоторговцев: были задержаны шесть человек, которые, по версии следствия, сумели спрятать 400 килограммов наркотиков на территории российского посольства в Буэнос-Айресе.

Центр «Досье» Михаила Ходорковского подготовивший доклад по расследованию отмечает, что реальные организаторы и бенефициары до си пор не найдены.