Пресс-секретарь МВД Белоруссии посоветовала протестующим женщинам поберечь силы для семей, либо для их создания

Пресс-секретарь МВД Белоруссии посоветовала протестующим женщинам в республике поберечь силы для семей, либо для их создания. Ольга Чемоданова написала в телеграм-канале, что ей стыдно смотреть на девушек и женщин-активисток, которые, как она выразилась, «оголтело и с упоением визжат среди себе подобных».

В рамках протестов после переизбрания Александра Лукашенко в Белоруссии прошла целая серия женских маршей.