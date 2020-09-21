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17:07, 21 сентября 2020

Пресс-секретарь МВД Белоруссии посоветовала протестующим женщинам поберечь силы для семей, либо для их создания

Пресс-секретарь МВД Белоруссии посоветовала протестующим женщинам в республике поберечь силы для семей, либо для их создания. Ольга Чемоданова написала в телеграм-канале, что ей стыдно смотреть на девушек и женщин-активисток, которые, как она выразилась, «оголтело и с упоением визжат среди себе подобных».
В рамках протестов после переизбрания Александра Лукашенко в Белоруссии прошла целая серия женских маршей.



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