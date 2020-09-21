Российские аптеки стали продавать препарат от коронавируса Арепливир

По словам разработчиков, его разрешено применять в амбулаторных условиях. Ранее глава компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев говорил, что препарат будет стоить в рознице от 12 тысяч 320 рублей за упаковку.

Агентство РИА Новости писало, что в нескольких онлайн-аптеках появились объявления о предзаказе на покупку Арепливира по цене свыше 18 тысяч рублей.

Этот препарат был создан на основе японского лекарства от гриппа Файвипиравира, однако в самой Японии его не применяют, в частности, из-за большого количества побочных эффектов, а также из-за неэффективности, — рассказал «Эху Москвы» корреспондент агентства ТАСС в Японии Игорь Беляев.

Между тем, государственное телевидение посвятило целую серию информационных сюжетов и передач новому российскому лекарству от коронавируса. В них рассказывается о преимуществах Арепливира.