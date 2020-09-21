МВД сообщило, что проверка по ситуации с политиком Алексеем Навальным продолжается

При этом положенные по закону 30 суток с начала ее проведения уже истекли.

В рамках проверки, как следует из сообщения МВД, полиция опрашивает сотрудников Фонда борьбы с коррупцией. А всего, как утверждается, силовики пообщались с двумя сотнями людей, которые были очевидцами пребывания Навального в Томске. Отдельно в ведомстве подчеркнули, что не могут опросить главу отдела расследований ФБК Марию Певчих. Она в интервью Би-би-си рассказывала, что вылетела в Берлин на медицинском самолете, сопровождая Навального.

Между тем соратники политика, в частности, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, выразили уверенность, что Россия, таким образом, отказалась возбуждать уголовное дело по факту отравления Навального. По словам директора ФБК Ивана Жданова, из-за истечения срока в 30 дней должно было быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом. Поскольку решения нет, сотрудники фонда не будут ходить на опросы в МВД, добавил Жданов.

Сам Навальный в своем блоге выразил уверенность, что силовики использовали это время для того, чтобы спрятать одежду как «важнейшую улику». Политик отметил, что ее изъяли, пока он находился в больнице в Омске, и попросил ее вернуть все по той же причине: истечения срока доследственной проверки.

Навальный продолжает находиться на лечении в берлинской клинике «Шаритэ». По версии немецких токсикологов, он был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». В Кремле до сих пор считают, что оснований для возбуждения дела нет, и отрицают сам факт отравления.