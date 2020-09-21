Группа «Сбербанк» решила отказаться от слова «банк» в своем новом логотипе – сообщает источник агентства РИА Новости. Согласно этим данным, продукты крупнейшего в стране банка будут объединены под названием «Сбер». Источник уточнил, что новый логотип планируется представить в четверг.

Ранее агентство РБК со ссылкой на источник сообщало, что банк начал разработку нового логотипа. Аналитики тогда оценивали ребрендинг в сумму от 300 миллионов долларов.