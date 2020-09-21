В Подмосковье начались пробные запуски отопления

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, важно полностью запустить системы до прихода заморозков. Ранее власти Москвы также говорили, что готовятся к началу отопительного сезона. Мэр Сергей Собянин сказал, что власти следят за погодой и постараются в этом году включить отопление раньше, чем обычно.