В Подмосковье начались пробные запуски отопления

Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, важно полностью запустить системы до прихода заморозков. Ранее власти Москвы также говорили, что готовятся к началу отопительного сезона. Мэр Сергей Собянин сказал, что власти следят за погодой и постараются в этом году включить отопление раньше, чем обычно.
2020-09-21T16:36:16+03:00
2020-09-21T16:36:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 21 сентября 2020
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