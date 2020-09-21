В Белоруссии инспекция решила оштрафовать «Нашу ниву» после того, как журналистку на акции ранил один из силовиков

В Белоруссии трудовая инспекция решила оштрафовать издание «Наша нива» после того, как его журналистку во время акции протеста ранил один из силовиков. Об этом рассказал в Фейсбуке главный редактор «Нашей Нивы» Егор Марцинович.

Наталью Лубневскую ранили в ногу резиновой пулей 10 августа, когда она освещала протесты в Минске. В трудовой инспекцией назвали это несчастным случаем на производстве, который редакция не предотвратила. За это белорусскому изданию и грозит штраф.