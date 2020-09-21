Политик Алексей Навальный потребовал от российских силовых структур вернуть ему изъятую в Омске одежду. В своем блоге оппозиционер подчеркнул, что его одежду забрали в рамках доследственной проверки, которая не может продолжаться дольше чем 30 суток.

По мнению политика, спрятана важнейшая улика, поскольку на его теле было обнаружено отравляющее вещество «Новичок» и вполне вероятен контактный способ заражения.

Тем временем, агентство ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сегодня сообщило, что на вещах Навального не было найдено никаких отравляющих или опасных веществ.