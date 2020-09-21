Жительница Уфы сообщила об отказе врачей лечить ее ребенка с подтвержденным COVID-19

Видеоролик, записанный в одной из детских поликлиник, был опубликован в соцсетях в минувшее воскресенье, 20 сентября. На ролике запечатлен конфликт между женщиной и сотрудниками регистратуры медучреждения. Мать заявила, что у ее дочери было подтверждено заражение новым коронавирусом.

По словам женщины, на просьбу выдать направление на компьютерную томографию врачи отвечают отказом. Карета скорой помощи, которая была назначена на ее вызов, не приехала, добавила мать девочки. Она планирует направить главе Башкирии Радию Хабирову и министру здравоохранения республики Максиму Забелину.

В Минздраве Башкирии журналисту «Эха» сообщили, что врач посещал ребенка по вызову женщины 17 сентября. Тогда он взял у девочки мазок на COVID-19, но результат еще не был готов к моменту инцидента в поликлинике. Туда мать ребенка привезла результаты анализа, сделанного в частной клинике.

Как сообщает Минздрав Башкирии, сегодня ребенок был повторно осмотрен педиатром на доме. Республика находится на 2-м этапе снятия ограничений. По состоянию на сегодняшнее утро там зарегистрировано 8452 случая COVID-19.