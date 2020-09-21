Адвокат семьи умершего в СИЗО Максима Марцинкевича утверждает, что он не мог сам себе нанести ранения

Это, по словам Алексея Михальчика, подтвердила независимая экспертиза.

Сделать вывод о насильственном характере повреждений на теле участника ультраправых националистических движений помогли посмертные фотографии, рассказал Михальчик интернет-изданию «МБХ медиа». Он утверждает: Марцинкевич, известный по прозвищу Тесак, не мог покончить жизнь самоубийством. Адвокат отметил, что экспертизу по фотографиям проводила Елена Кучина – она же выполняла исследование по делу сбитого «пьяного мальчика» в Балашихе, которое привело к уголовному преследованию одного из специалистов.

Семья Марцинкевича продолжает настаивать на возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. Соответствующая жалоба уже подана главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. В ведомстве настаивают, что Тесак добровольно покончил с собой в челябинском СИЗО, оставив несколько предсмертных записок. При этом защита утверждает, что он жаловался на пытки и давление с целью признания в совершении нескольких убийств.

Марцинкевич отбывал 10-летний срок по обвинению в нападении на людей, в следующем году он мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение.