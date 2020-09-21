Соратники Навального считают, что власти РФ окончательно решили не возбуждать уголовное дело в связи с отравлением

Соратники Алексея Навального считают, что российские власти окончательно решили не возбуждать уголовное дело в связи с отравлением политика. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмышл подчеркнула, что факт отравления веществом из группы Новичок подтвердили несколько иностранных лабораторий.

Двух сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, в том числе Киру Ярмыш, вызвали в полицию Томска для опроса, — сообщил директор ФБК Иван Жданов. Он напомнил, что шесть человек уже опрошены и добавил, что в дальнейшем сотрудники ФБК не будут ходить на эти опросы — для этого нет никаких законных оснований.

В полиции заявляют, что уже опрошено около 200 человек. Повторно опрашиваются сотрудники ФБК и проверка продолжается.