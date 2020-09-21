МВД сообщает, что проверка по факту инцидента с Алексеем Навальным продолжается

Судя по сообщению министерства, уже опрошено около 200 человек.

Сам Навальный пишет в своем блоге, что отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли. Он потребовал вернуть одежду, изъятую в Омской больнице, считая, что вещи могут быть важной уликой.

Навальный напомнил, что две независимые лаборатории во Франции и Швеции, а также немецкая спецлаборатория Бундесвера, подтвердили наличие «Новичка» в его организме. «Однако в российской политической и юридической реальности этого не существует. Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу», — заключает политик.