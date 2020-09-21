Появление двух кенгуру рядом с железной дорогой на западе Франции привело к серьезному сбою в графике движения поездов, — сообщает газета Призьен со ссылкой на национальное общество железных дорог.

Машинистам пришлось значительно снизить скорость поездов, чтобы избежать столкновения с животными. Это привело к значительным опозданиям по всему маршруту.

По последним данным, кенгуру убежали. Сейчас их разыскивают сотрудники местной жандармерии. По предварительной версии, кенгуру могли сбежать из зоопарка.