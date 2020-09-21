Потерпевшие по делу Фургала потребовали взыскать с него 1,5 миллиарда рублей в качестве компенсации морального ущерба

Потерпевшие по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала потребовали взыскать с него полтора миллиарда рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Фургала обвиняют в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на бизнесмена Александра Смольского. Родственники жертв, признанные истцами по гражданскому делу потребовали компенсации морального ущерба. Судья Мосгорсуда Марина Ларькина рассматривает жалобу на арест 400 тысяч долларов, которые значились на счетах родственницы бывшей жены Фургала. Он не согласен с удержанием этйо суммы, уверяя, что с бывшей женой у него был брачный контракт о раздельном ведении хозяйства и к деньгам родственницы жены он отношения не имеет. Именно поэтому, Фургал полагает, что арест счетов незаконен. Вместе с тем, из лично принадлежащего бывшему губернатору суд арестовал 3 миллиона рублей и две иномарки представительского класса.

Сергей Фургал был арестован 9 июля в Хабаровске и доставлен в Москву. Срок его содержания под стражей продлен до декабря. Своей вины он не признает.