Политик Алексей Навальный требует вернуть одежду, в которой он был в день госпитализации в Омске

Он считает вещи важной уликой.

В России так и не заведено уголовное дело по факту отравления оппозиционера.

30 суток, отведенные по закону на проведение доследственной проверки, истекли, дело так и не было возбуждено, отмечает Алексей Навальный в заявлении на своем сайте. Политик считает, что этот месяц российские силовики использовали не для реального расследования дела, а для того, чтобы прятать важнейшую улику – одежду, в которой оппозиционер был во время отравления, 20-го августа. Навальный напомнил, что перед тем, как разрешить ему выехать в Германию на лечение, всю одежду с него сняли. При этом немецкие специалисты обнаружили на его теле следы отравляющего боевого вещества «Новичок». С учетом того, что контактный способ заражения весьма вероятен, одежда политика — очень важный вещдок. Навальный требует, чтобы ее аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули ему, после чего, по его словам, можно продолжить обсуждать на ток-шоу, что у него был приступ диабета. Напомню, что российские специалисты заявляют, что не обнаружили следов яда, поэтому, как утверждают власти, оснований заводить уголовное дело нет.

Выводы немецких экспертов об отравлении Навального Новичком подтвердили независимые лаборатории во Франции и Швеции. Пробы также изучает Организация по запрещению химического оружия.