Судья Мосгорсуда: Потерпевшие по делу Фургала требует взыскать с него полтора миллиарда рублей за моральный ущерб

Потерпевшие по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала требует взыскать с него полтора миллиарда рублей за моральный ущерб, — сообщила судья Мосгорсуда Марина Ларкина. По ее словам, родственники Олега Булатова и Александра Смольского признаны гражданскими истцами в рамках уголовного дела.

В рамках обеспечения иска Басманный суд арестовал 400 тысяч долларов, принадлежавших родственнице бывшей жены Фургала.

Ранее суд арестовал более трех миллионов рублей и два автомобиля бывшего губернатора, — напоминает ТАСС.